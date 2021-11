A l’heure où Novak Djokovic empile les records, de plus en plus de person­na­lités du monde du tennis choi­sissent le camp du Serbe, dans la fameuse course au GOAT. Au cours d’une inter­view accordée à ESPN, Guido Pella a expliqué les raisons pour lesquelles Djokovic l’im­pres­sion­nait plus que Rafael Nadal et Roger Federer. Et ce, malgré son amour pour le Suisse.

« Djokovic est meilleur que Nadal et Federer. Dans l’en­semble, il est meilleur. Je suis un fan de Federer, mais Novak est plus complet sur le plan du tennis… et il a une tête supé­rieure. C’est le seul joueur, dont je me souvienne, ou l’un des rares spor­tifs, qui dit qu’il veut la pres­sion, qu’il peut la supporter. Il se dit qu’il va être le numéro un, qu’il doit être le numéro un, et que rien d’autre ne l’in­té­resse. Il ne pense qu’aux records. En outre, il ne vend pas de fumée : il le dit et le fait. »