Le mécontentement de Novak Djokovic et d’autres joueurs sud-américains a peut-être porté ses fruits. Guido Pella et Hugo Dellien ont été obligés de se mettre à l’isolement après le test positif au Covid-19 de leur préparateur physique alors qu’ils ne partageaient pas la même chambre que celui-ci. Or, selon le protocole de l’USTA, seulement les joueurs qui sont dans la même chambre sont obligés d’être placés en quarantaine. La fédération américaine n’a pas souhaité prendre un quelconque risque, d’où l’isolement pour les deux joueurs.

Après trois tests négatifs, si le quatrième test est également négatif, l’Argentin et le Bolivien pourront reprendre le chemin des courts tout en restant isolés. Le but étant est de leur permettre de pouvoir se préparer pour l’US Open (31 août au 13 septembre), ce que ne permettait pas un isolement de 14 jours.