Guido Pella a tou­jours des prises de paroles assez tran­chées. Cela avait été le cas lors de la crise liée au Covid‐19. Lorsqu’il y a des ten­sions sur le tour ou des ques­tions où il faut clai­re­ment expri­mer son sen­ti­ment l’Argentin n’hé­site pas à mon­ter au cré­neau. C’est ce qu’il a fait au sujet de la polé­mique engen­drée par le trai­te­ment en mode Vip de Djokovic, Nadal, et Thiem à Adelaïde : « On est fina­le­ment dans deux mondes com­plè­te­ment dif­fé­rents. J’ai vu des pho­tos, le bal­con de Novak Djokovic est plus grand que ma chambre. Mais ce que je trouve le plus trou­blant c’est le silence de Dominic Thiem et Rafael Nadal. Novak. Au moins, Djokovic a mon­tré de bonnes inten­tions, une volon­té de faire bou­ger les choses »

Guido Pella has some thoughts on the #AusOpen…https://t.co/BiDNNJpKwn — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 21, 2021