Comme il l’a expliqué, l’Argentin Guido Pella a fait des vrais efforts pour pouvoir jouer malgré des blessures. Là, il a décidé de dire stop : « Pendant un mois, je me suis battu contre mon physique comme jamais. On m’a recommandé d’arrêter mais je n’ai pas écouté parce que je voulais vraiment jouer à la maison. Par exemple, j’ai décidé de jouer à Buenos Aires et à Rio alors que j’étais pas en grande forme. Après deux infiltrations au pied ces dix derniers jours à cause d’un névrome de Morton, j’ai enfin décidé d’écouter mon corps et je ne reviendrai que lorsque je serai à 100 % « . Pella a déjà renoncé au tournoi de Santiago, il n’a pas donné d’information officielle concernant son retour sur les courts.