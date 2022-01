Que c’est récon­for­tant de voir Juan Martin Del Potro taper la balle au sein d’un entrai­ne­ment collectif sur terre battue. L’Argentin bouge bien et on a vrai­ment hâte de le revoir en compé­ti­tion car il manque à tous les fans et aux amou­reux de ce sport.

Logiquement, l’Argentin doit faire son retour le 31 janvier 2022 sur le tournoi ATP 250 de Cordoba. En atten­dant, son coup droit n’a visi­ble­ment rien perdu de sa superbe.