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Pendant ce temps‐là, Carlos Alcaraz fait du air tennis torse nu sur terre battue…

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz ne perd pas de temps. 

Quelques jours après son élimi­na­tion surprise dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le numéro 1 mondial a déjà les yeux rivés sur la saison de terre battue comme en témoigne la vidéo diffusée sur son compte TikTok.

On peut voir l’Espagnol torse nu en train de répéter les gestes basiques du tennis, sans raquette ni balle. Un travail de visua­li­sa­tion et d’au­to­ma­ti­sa­tion qui permet aussi de se foca­liser avant tout sur le jeu jambes, si parti­cu­lier et essen­tiel sur cette surface. 

Rendez‐vous à partir du 5 avril prochain pour Alcaraz, qui défendra son titre sur le mythique Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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