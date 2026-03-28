Carlos Alcaraz ne perd pas de temps.
Quelques jours après son élimination surprise dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami, le numéro 1 mondial a déjà les yeux rivés sur la saison de terre battue comme en témoigne la vidéo diffusée sur son compte TikTok.
On peut voir l’Espagnol torse nu en train de répéter les gestes basiques du tennis, sans raquette ni balle. Un travail de visualisation et d’automatisation qui permet aussi de se focaliser avant tout sur le jeu jambes, si particulier et essentiel sur cette surface.
#whoremembers pic.twitter.com/RaOpYuPsgp— f #7inMelbourne (@fvaeey) March 27, 2026
Rendez‐vous à partir du 5 avril prochain pour Alcaraz, qui défendra son titre sur le mythique Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Publié le samedi 28 mars 2026 à 18:38