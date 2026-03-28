Carlos Alcaraz ne perd pas de temps.

Quelques jours après son élimi­na­tion surprise dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le numéro 1 mondial a déjà les yeux rivés sur la saison de terre battue comme en témoigne la vidéo diffusée sur son compte TikTok.

On peut voir l’Espagnol torse nu en train de répéter les gestes basiques du tennis, sans raquette ni balle. Un travail de visua­li­sa­tion et d’au­to­ma­ti­sa­tion qui permet aussi de se foca­liser avant tout sur le jeu jambes, si parti­cu­lier et essen­tiel sur cette surface.

Rendez‐vous à partir du 5 avril prochain pour Alcaraz, qui défendra son titre sur le mythique Masters 1000 de Monte‐Carlo.