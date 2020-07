En début de semaine, Daniil Medvedev donnait une interview à l’ATP, dans laquelle il faisait le point sur ses objectifs et déclarait vouloir devenir le meilleur joueur du monde. « Je pense que mes progrès sont dus au fait que j’ai été beaucoup plus professionnel dans tout ce que je fais. Je m’occupe des petits détails et j’ai consacré ma vie au tennis ces dernières années. Je vais continuer à le faire parce que je veux être meilleur et gagner plus de matchs que maintenant. C’est mon objectif et pour l’atteindre, je travaille dur. » Le Russe s’est d’ailleurs affiché sur Twitter ce jeudi, où l’on peut le voir travailler sur un terrain dur. À un peu plus d’un mois de l’US Open, il aimerait rééditer sa performance de l’an passé, où il s’était incliné en finale face à Nadal. Mais avec un titre au bout cette fois ?