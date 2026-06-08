Ce matin le clas­se­ment ATP a livré son verdict.

La sentence est lourde pour le GOAT qui descend à la 7ème place mondiale avec 3760 points. Derrière pointe à la 8ème place, Daniil Medvdev lui aussi à 3760 points puis Taylor Fritz (3720), et Cobolli (3540).

Or Novak a expliqué clai­re­ment qu’il ne joue­rait pas sur le circuit avant Wimbledon, comme Sinner d’ailleurs. Cela signifie donc qu’il peut se faire dépasser par les trois joueurs qui sont derrière lui et se retrouver donc 10ème.

Avec le forfait déjà acquis de Carlos Alcaraz, le Serbe serait donc tête de série 9, ce qui ne constitue pas vrai­ment une protec­tion pour aborder le tournoi.

La saison sur gazon démarre cette semaine avec deux tour­nois ATP250 (Stuttgart. et ‘s‑Hertogenbosch), puis deux ATP 500 la semaine prochaine (Halle et le Queen’s), pour se terminer par Mallorca (250) et Eastbourne (250) de quoi prendre des points si on est affûté.