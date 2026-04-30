On a souvent parlé de l’im­pli­ca­tion parfois nocive des parents de Stefanos Tsitsipas dans la carrière de leur fils.

Si cette influence s’était un peu atté­nuée pendant un temps suite à la volonté du joueur grec d’ex­plorer des voies diffé­rentes en matière de coaching, cela n’a pas duré long­temps puisque Stefanos a décidé de retourner aux fonda­men­taux après sa colla­bo­ra­tion tota­le­ment manquée avec Goran Ivanisevic, désor­mais aux côtés d’Arthur Fils.

Et une récente vidéo d’un entraî­ne­ment de Tsitsipas publié lors du tournoi de Madrid, où il s’est incliné d’un rien en huitièmes de finale contre Casper Ruud, en dit long sur l’im­pact négatif de sa mère et de son père, qui ne sont visi­ble­ment d’ac­cord sur la méthode à adopter.

Cuando uno ve este vídeo puede entender algunas de las cosas que le pasan a Tsitsipas.



Su madre, metida de lleno en el entre­na­miento, diciendo cosas, mien­tras su padre le dice que se calle y le deje.



Mientras, Stefanos intenta entrenar 😰 pic.twitter.com/fXmUPmORoo — José Morón (@jmgmoron) April 30, 2026

« En regar­dant cette vidéo, on comprend mieux ce que vit Tsitsipas. Sa mère, très impli­quée dans l’en­traî­ne­ment, ne cesse de donner des conseils, tandis que son père lui demande de se taire et de le laisser tran­quille. Pendant ce temps, Stefanos essaie de s’en­traîner », a juste­ment résumé confrère espa­gnol, José Moron.