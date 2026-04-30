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« Pendant que Tsitsipas essaie de s’en­traîner, sa mère ne cesse de donner des conseils, tandis que son père lui demande de se taire et de le laisser tranquille »

Par
Thomas S
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On a souvent parlé de l’im­pli­ca­tion parfois nocive des parents de Stefanos Tsitsipas dans la carrière de leur fils. 

Si cette influence s’était un peu atté­nuée pendant un temps suite à la volonté du joueur grec d’ex­plorer des voies diffé­rentes en matière de coaching, cela n’a pas duré long­temps puisque Stefanos a décidé de retourner aux fonda­men­taux après sa colla­bo­ra­tion tota­le­ment manquée avec Goran Ivanisevic, désor­mais aux côtés d’Arthur Fils.

Et une récente vidéo d’un entraî­ne­ment de Tsitsipas publié lors du tournoi de Madrid, où il s’est incliné d’un rien en huitièmes de finale contre Casper Ruud, en dit long sur l’im­pact négatif de sa mère et de son père, qui ne sont visi­ble­ment d’ac­cord sur la méthode à adopter.

« En regar­dant cette vidéo, on comprend mieux ce que vit Tsitsipas. Sa mère, très impli­quée dans l’en­traî­ne­ment, ne cesse de donner des conseils, tandis que son père lui demande de se taire et de le laisser tran­quille. Pendant ce temps, Stefanos essaie de s’en­traîner », a juste­ment résumé confrère espa­gnol, José Moron. 

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 18:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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