On a souvent parlé de l’implication parfois nocive des parents de Stefanos Tsitsipas dans la carrière de leur fils.
Si cette influence s’était un peu atténuée pendant un temps suite à la volonté du joueur grec d’explorer des voies différentes en matière de coaching, cela n’a pas duré longtemps puisque Stefanos a décidé de retourner aux fondamentaux après sa collaboration totalement manquée avec Goran Ivanisevic, désormais aux côtés d’Arthur Fils.
Et une récente vidéo d’un entraînement de Tsitsipas publié lors du tournoi de Madrid, où il s’est incliné d’un rien en huitièmes de finale contre Casper Ruud, en dit long sur l’impact négatif de sa mère et de son père, qui ne sont visiblement d’accord sur la méthode à adopter.
Cuando uno ve este vídeo puede entender algunas de las cosas que le pasan a Tsitsipas.— José Morón (@jmgmoron) April 30, 2026
Su madre, metida de lleno en el entrenamiento, diciendo cosas, mientras su padre le dice que se calle y le deje.
Mientras, Stefanos intenta entrenar 😰 pic.twitter.com/fXmUPmORoo
« En regardant cette vidéo, on comprend mieux ce que vit Tsitsipas. Sa mère, très impliquée dans l’entraînement, ne cesse de donner des conseils, tandis que son père lui demande de se taire et de le laisser tranquille. Pendant ce temps, Stefanos essaie de s’entraîner », a justement résumé confrère espagnol, José Moron.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 18:19