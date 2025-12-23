Tous les grands cham­pions et les grands coachs d’autres disci­plines qui ont croisé le chemin de Novak Djokovic ont toujours été très impres­sionnés par l’homme, son charisme mais aussi sa gentillesse.

C’est un peu ce que résume Pep Guardiola en quelques mots quand il évoque le GOAT.

Des propos que le Serbe devrait appré­cier comme il se doit surtout de la part d’un entrai­neur aussi titré et aussi créatif dans son management.

« Je n’ai pas de mots pour décrire la gran­deur de Djokovic. Ce qu’il a fait aux JO contre Alcaraz était incroyable. Son menta­lisme est vrai­ment impressionnant »