Tous les grands champions et les grands coachs d’autres disciplines qui ont croisé le chemin de Novak Djokovic ont toujours été très impressionnés par l’homme, son charisme mais aussi sa gentillesse.
C’est un peu ce que résume Pep Guardiola en quelques mots quand il évoque le GOAT.
Des propos que le Serbe devrait apprécier comme il se doit surtout de la part d’un entraineur aussi titré et aussi créatif dans son management.
« Je n’ai pas de mots pour décrire la grandeur de Djokovic. Ce qu’il a fait aux JO contre Alcaraz était incroyable. Son mentalisme est vraiment impressionnant »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 08:45