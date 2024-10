Interrogé sur la retraite de son compa­triote Rafael Nadal, le coach de Manchester s’est exprimé dans un podcast où il a exprimé sa tris­tesse de voir Rafa quitter le circuit. Il en a aussi profité pour faire une révé­la­tion concer­nant le tennis qu’il suit de près visi­ble­ment. Il a notam­ment insisté sur le fameux Big3.

« Je les admire tous, donc pour moi ce sont trois génies. J’ai essayé d’ap­prendre beau­coup de choses de leur langage corporel, de la façon dont ils se comportent dans les mauvais moments, de leur force mentale et bien sûr de leur talent et de leurs compétences.e suis toujours attentif à la façon dont les joueurs de tennis regardent la balle avec leurs yeux et à la façon dont ils se comportent à certains moments. Je veux aussi voir comment les perdants réagissent lors du prochain match »