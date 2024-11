Présent ce mercredi soir à Liverpool pour assister depuis les tribunes à la défaite de « son » Real Madrid en Ligue des Champions, Rafael Nadal en a profité le lende­main pour faire un détour par Manchester afin de rendre visite à l’équipe dirigée par Pep Guardiola, Manchester City.

Une rencontre sur laquelle l’en­traî­neur espa­gnol est revenu ce vendredi en confé­rence de presse.

« C’était un plaisir de le rencon­trer. Je sais qu’il est supporter du Real Madrid et qu’il est venu ici pour aller à Anfield voir Liverpool – Madrid en Ligue des Champions. C’est l’un des athlètes les plus incroyables de notre époque. Nous avons parlé du sport et de tout ce qui s’y rapporte, et de la diffi­culté de tenir pendant de nombreuses années, comme Roger Federer ou Novak Djokovic l’ont fait pendant de très nombreuses années. À la fin, il prend sa retraite à cause des bles­sures. Sinon, il ne serait pas là. Il a fait un discours incroyable, il a dit : ‘J’adore jouer au tennis, je veux jouer au tennis mais mon corps me dit que c’est assez’. Dans les carrières de foot­bal­leurs ou de joueurs de tennis, vous voulez toujours jouer, mais à un moment donné, votre corps vous dit : ‘Ça suffit !’. »