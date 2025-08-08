AccueilATPPepe Imaz (ancien coach mental de Djokovic) : « C'est un être...
Pepe Imaz (ancien coach mental de Djokovic) : « C’est un être humain formi­dable, au‐delà de ce que les médias nous montrent »

Par Matteo Rubbo

Pepe Imaz a été le coach mental de Novak Djokovic entre 2016 et 2018. Une posi­tion qui laisse évidem­ment l’op­por­tu­nité d’en décou­vrir énor­mé­ment sur la personne que l’on entraîné, et l’Espagnol a donc pu apprendre à connaître la person­na­lité de Novak dans les moindres détails.

Dans une récente inter­view pour le média Europa Sur, il a déclaré que le Serbe était une personne réel­le­ment incroyable, et qu’il était bien dommage que tout le monde n’ait pas l’oc­ca­sion de le voir sous un autre angle que celui des tour­nois, ou celui dépeint par les médias.

« De mon point de vue, Djokovic est un être humain formi­dable, et tout le monde le décou­vri­rait s’ils pouvaient le connaître au‐delà du simple joueur, de ce que les médias et les compé­ti­tions nous montrent. Il a un grand cœur. Il est sensible, empa­thique et hors du commun. Il est ouvert à tous et aime apprendre. », a expliqué Imaz.

