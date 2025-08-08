Pepe Imaz a été le coach mental de Novak Djokovic entre 2016 et 2018. Une position qui laisse évidemment l’opportunité d’en découvrir énormément sur la personne que l’on entraîné, et l’Espagnol a donc pu apprendre à connaître la personnalité de Novak dans les moindres détails.
Dans une récente interview pour le média Europa Sur, il a déclaré que le Serbe était une personne réellement incroyable, et qu’il était bien dommage que tout le monde n’ait pas l’occasion de le voir sous un autre angle que celui des tournois, ou celui dépeint par les médias.
« De mon point de vue, Djokovic est un être humain formidable, et tout le monde le découvrirait s’ils pouvaient le connaître au‐delà du simple joueur, de ce que les médias et les compétitions nous montrent. Il a un grand cœur. Il est sensible, empathique et hors du commun. Il est ouvert à tous et aime apprendre. », a expliqué Imaz.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 10:15