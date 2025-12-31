Parfois consi­déré comme une sorte de gourou, Pepe Imaz, adepte d’une philo­so­phie centrée autour de l’amour et de la paix, a travaillé pas moins de 10 ans avec Novak Djokovic.

Récemment inter­rogé par nos confrères de Marca sur cette longue colla­bo­ra­tion, l’Espagnol a préféré attri­buer tous les mérites au joueur serbe.

« Je n’ai rien fait d’extraordinaire avec Novak. Je lui ai simple­ment partagé des choses qui m’avaient été utiles. C’est lui qui a fait le travail. Novak est un être humain excep­tionnel, avec une envie impres­sion­nante d’ap­prendre et de progresser, et une géné­ro­sité hors du commun. Je ne pense pas qu’il y ait un seul joueur qui vous dira que le mental compte pour moins de 70 % en termes d’im­por­tance. Je pouvais passer quatre heures sur le court, mais à chaque fois, il me parlait avec respect, jamais avec réprimande. »