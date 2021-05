Le nouveau maga­zine de tennis 40‑A édité par So Press est allé à la rencontre de Pepe Imaz. Dans ce repor­tage on arrive à bien cerner le person­nage qui a un rapport très personnel avec un certain Novak Djokovic : « Que suis‐je vis à vis de Novak ? Je ne peux même pas le dire moi‐même » Son entrai­neur ? « Certainement pas » Son manager ? « Encore moins ». Son coach mental ? « Non plus » Qui alors ? « Je suis juste un type qui dialogue avec lui » OK. « Je ne suis pas en mesure d’af­firmer que notre colla­bo­ra­tion a débouché sur un avant après » dit‐il « Je ne l’in­fluence pas sur tout. Par exemple, c’est lui qui m’a converti au sans gluten, et non l’inverse »

