Pepe Imaz est tou­jours là. Considéré par cer­tains comme un gou­rou, l’Espagnol se rap­proche davan­tage d’un pré­pa­ra­teur men­tal très spé­ci­fique. Dans le « staff » de Novak Djokovic depuis plu­sieurs années, on pen­sait qu’il avait dis­pa­ru mais il est en réa­li­té tou­jours res­té dans l’ombre, pro­di­guant ses pré­cieux conseils au numé­ro 1 mon­dial. Interrogé par Eurosport, Imaz est reve­nu sur le sacre du Serbe à l’Open d’Australie, à sa façon.

« La chance, c’est qu’il joue au ten­nis comme les anges, car si vous avez la paix mais que le ten­nis n’est pas au niveau, vous ne pou­vez pas faire grand chose sur un court de ten­nis. Novak tra­vaille sur lui depuis de nom­breuses années, sur sa per­sonne, à l’in­té­rieur, com­pre­nant que quand on est mieux à l’in­té­rieur, tout ce qu’il fait, il le fait avec plus d’har­mo­nie, il l’a­mé­liore. C’est ain­si qu’il a fait des pas et fait son che­min (…) Avant d’être un joueur de ten­nis, vous êtes une per­sonne, un être humain. Lorsque vous allez de plus en plus pro­fon­dé­ment dans cette par­tie de l’être humain, l’autre par­tie (le joueur de ten­nis) est tou­jours impor­tante, mais plus avec la même per­ti­nence. Cela faci­lite gran­de­ment la réa­li­sa­tion de l’har­mo­nie », a décla­ré un Pepe Imaz tou­jours aus­si « perché ».