Cela faisait un petit moment qu’on avait pas entendu l’an­cien conseiller spiri­tuel de Novak Djokovic, Pepe Imaz, s’ex­primer dans les médias.

Interviewé par le journal AS, celui qui dirige Amor & Paz, une école qui transmet « la connais­sance par le tennis » avec Marko Djokovic, le frère de Novak, est revenu sur le carac­tère du Serbe et sa volonté de toujours aider les autres.

« Comme je le sens et l’ob­serve, tout ce qu’il a fait, il l’a fait avec la meilleure inten­tion et le meilleur désir d’aider et de contri­buer à partir du statut qu’il a dans le monde du tennis. Il l’a fait avec le cœur. Certaines choses ont été plus ou moins justes. C’est un être humain et il apprend. Pour certains, il avait tort et il a vécu et reçu les critiques avec accep­ta­tion et appren­tis­sage. C’est ainsi qu’il les a mieux gérés et digérés. Il a accepté le droit de nombreuses personnes à donner leur avis, même si parfois nous le faisons trop légè­re­ment. Les infor­ma­tions sont très diffuses et ne sont pas très proches de la réalité. Pourtant, les gens osent encore émettre des opinions. Cela dit, je répète que tout ce qu’il a fait l’a été par désir d’aider, et non par intérêt. Tout ce qu’il a créé, il l’a donné à des personnes dans le besoin. »