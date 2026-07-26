Après avoir perdu ses cinq premières finales ATP disputées, Alejandro Davidovich Fokina a enfin brisé son plafond de verre cette saison. Le 21 juin dernier, l’Espagnol soulevait son premier trophée en disposant d’Ethan Quinn (7−6, 6–4) à Majorque.
De quoi entrevoir le meilleur pour la suite ? Interrogé par Eurosport Espagne sur une entrée prochaine de son poulain dans le top 10, Pepo Clavet estime qu’un travail sur l’aspect mental est encore nécessaire.
« Il sait qu’il en est capable, il l’a déjà prouvé en battant d’excellents joueurs, mais tant que son nom n’apparaît pas là‐haut… Tout le monde lui dit qu’il peut entrer dans le Top 10, mais ce moment n’est pas encore venu. C’est l’un des aspects sur lesquels nous travaillons en coulisses : nous voulons qu’il croie davantage en lui‐même. C’est facile à dire, mais pas si facile à mettre en pratique. Il faut le prouver lors d’un cinquième set d’un Grand Chelem, par 38 °C sur le court ».
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 09:25