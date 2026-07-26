Après avoir perdu ses cinq premières finales ATP dispu­tées, Alejandro Davidovich Fokina a enfin brisé son plafond de verre cette saison. Le 21 juin dernier, l’Espagnol soule­vait son premier trophée en dispo­sant d’Ethan Quinn (7−6, 6–4) à Majorque.

De quoi entre­voir le meilleur pour la suite ? Interrogé par Eurosport Espagne sur une entrée prochaine de son poulain dans le top 10, Pepo Clavet estime qu’un travail sur l’as­pect mental est encore nécessaire.

« Il sait qu’il en est capable, il l’a déjà prouvé en battant d’ex­cel­lents joueurs, mais tant que son nom n’ap­pa­raît pas là‐haut… Tout le monde lui dit qu’il peut entrer dans le Top 10, mais ce moment n’est pas encore venu. C’est l’un des aspects sur lesquels nous travaillons en coulisses : nous voulons qu’il croie davan­tage en lui‐même. C’est facile à dire, mais pas si facile à mettre en pratique. Il faut le prouver lors d’un cinquième set d’un Grand Chelem, par 38 °C sur le court ».