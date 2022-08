Perez Roldan sur Federer, Nadal et Djokovic : « Ces types ont battu quatre générations de joueurs ! Même avec une canne sur le court, ils vont continuer à les battre »

Ancien 13e joueur mondial et surnommé « le maître de la terre battue » par André Agassi, Guillermo Perez Roldan, après s’être payé la nouvelle géné­ra­tion a cette fois donné son avis sur la domi­na­tion écra­sante du Big 3 repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Interviewé par nos confrères de Puntodebreak, l’Argentin a d’abord désigné le Suisse comme le plus grand joueur de tous les temps (ou GOAT) avant de s’ex­pli­quer. « Comme le tennis, il n’y a pas de discus­sion, Federer. Mais… chacun est le plus grand cham­pion de tous les temps. Ils ont enduré quatre géné­ra­tions. Börg a enduré une géné­ra­tion ; Sampras a battu l’an­cienne et la nouvelle. Ces gars ont battu quatre géné­ra­tions ! Même avec une canne sur le court, ils vont conti­nuer à les battre. Ce sont des patrons. »