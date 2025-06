Ancien numéro 1 mondial en double (vain­queur de sept tour­nois du Grand Chelem) et 25e en simple, l’Australien John Fitzgerald s’est récem­ment exprimé au sujet de Ben Shelton dans un épisode du podcast diffusé par l’Open d’Australie.

Et John est visi­ble­ment un grand fan du gaucher améri­cain de 22 ans.

« Je pense que lorsque vous servez aussi bien, personne ne veut vous jouer. Ces gauchers, c’est un avan­tage injuste. Quand on est gaucher et qu’on sert aussi bien, c’est diffi­cile à contrer si on est juste un droi­tier sans talent. Je n’au­rais pas aimé jouer contre Ben Shelton. Avec ce service, vous vous battez pour conserver votre propre service, et il peut vous le faire exploser rapi­de­ment, jeu après jeu. Il me rappelle un peu le tennis d’avant. Son jeu semble avoir été joué il y a dix ou quinze ans, mais ça peut être une bonne chose. »