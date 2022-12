Tennis Legend présent à Marbella a pu faire un point super instructif et précis avec le nouveau coach de Corentin Moutet, Petar Popovic.

Après avoir entrainé notam­ment Ivo Karlovic, Andrea Petkovic, Filip Krajinovic ou encore Damir Dzumhur, Petar a donc débuté sa colla­bo­ra­tion avec Corentin : « Là, c’est la lune de miel donc tout va bien. On a loué une grande maison et on bosse bien, de plus le courant passe aussi en dehors du court, ce qui est impor­tant » a précisé Petar très content de coacher enfin un joueur tricolore.

« J’ai expliqué à Corentin qu’il devait être à 100%, bien sûr il m’a dit oui mais je lui ai aussi précisé que je ne suis pas comme un coach fran­çais je suis plus direct car je ne tolère pas le fait qu’un joueur ne s’im­plique pas tota­le­ment car moi aussi je fais des sacri­fices pour me consa­crer à mon joueur, notam­ment en ce qui concerne ma vie de famille, mais Corentin a compris tout cela »