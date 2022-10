Invité du « Craig Shapiro tennis podcast », Petar Popovic, ancien joueur et entraî­neur serbe entraî­neur ayant eu sous ses ordres Krajinovic, Karlovic ou encore Petkovic, a parlé de Novak Djokovic qu’il côtoie régu­liè­re­ment. Son témoi­gnage en dit long sur la bien­veillance de l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

« Je les connais très bien car nous sommes un petit pays et nous avons voyagé ensemble, je le connais depuis qu’il est très jeune. La première chose que je dirai de Novak est que pour moi, il est le meilleur joueur de tennis en ce qui concerne l’aide apportée aux autres. Il est incroyable. Il s’est battu pour des joueurs classés 100–150, ce qu’il n’avait pas besoin de faire. Il a égale­ment un centre national ici et il donne des entraî­ne­ments gratuits aux meilleurs Serbes et Croates. C’est vrai­ment une personne géné­reuse et je ne le dis pas parce qu’il est serbe, je ne fais que constater les faits. »