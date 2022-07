Ancien 80e joueur mondial et désor­mais consul­tant, le Britannique Marc Petchey a été inter­rogé lors de l’Australian Open show podcast sur la compa­raison inces­sante entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Et selon lui, cette recherche perma­nente du GOAT enlève une certaine exaltation.

« Je le dis depuis un certain temps déjà, j’aime bien que la riva­lité entre les fans détourne un peu l’at­ten­tion de ce que nous avons vu des joueurs au fil des ans. Il est évidem­ment incroyable de penser que Novak Djokovic a dépassé Roger Federer en termes de victoires en tour­nois du Grand Chelem. Je pense que la compa­raison est le voleur de joie et je pense que les compa­rai­sons qui sont constam­ment faites entre les joueurs pour savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, ont vrai­ment enlevé, parfois, la valeur de ces grands joueurs de tennis. »