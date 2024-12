Ancien 80e mondial et actuel consul­tant, Mark Petchey a évoqué le contraste des person­na­lités entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, tout en faisant le paral­lèle avec l’une des riva­lités les plus légen­daires de l’his­toire du tennis. Des propos accordés à Betway et relayés par Tennis Infinity.

« Je revien­drai toujours à l’ère du feu et de la glace de Borg et McEnroe. Si Bjorn avait joué contre Bjorn, personne ne parle­rait de cette époque de cette manière. C’était Mac qui appor­tait la passion, Jimmy Connors le mauvais garçon. Borg, la glace. Il faut de grandes riva­lités et des person­na­lités diffé­rentes. Pour moi, c’est le feu et la glace 2.0 avec Jannik et Carlos. Nous n’avons peut‐être pas le trash talk des années 80, mais le tennis est un espace incroya­ble­ment sain. Vous voulez voir des gens qui essaient de gagner de grandes compé­ti­tions et qui font preuve d’un grand profes­sion­na­lisme. Sinon, que célébrons‐nous ? Des gens médiocres. »