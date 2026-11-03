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Pete Sampras adore Zverev : « Je suis un grand fan de toi depuis que tu as commencé…Bien mérité. Bonne chance pour le reste de l’année et j’espère te rencon­trer à un moment donné »

Par
Antoine Trupiano
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Ce lundi soir, Alexander Zverev a vécu un moment parti­cu­liè­re­ment fort en rece­vant le trophée récom­pen­sant sa place de numéro un mondial. Une consé­cra­tion pour l’Allemand, qui a égale­ment eu droit à un hommage de taille de la part d’une véri­table légende du tennis.

En effet, dans une vidéo publiée par l’ATP, Pete Sampras, ancien numéro un mondial et vain­queur de 14 titres du Grand Chelem, a tenu à féli­citer person­nel­le­ment Zverev pour son excep­tion­nelle saison et, surtout, pour le travail accompli depuis ses débuts sur le circuit.

L’Américain, qui suit avec admi­ra­tion la progres­sion de l’Allemand depuis plusieurs années, estime que cette consé­cra­tion est ample­ment méritée. Un message parti­cu­liè­re­ment touchant venant de l’un des plus grands cham­pions de l’his­toire de ce sport.

« Félicitations pour tous tes succès. Je suis un grand fan de toi depuis que tu as commencé. Te voir t’amé­liorer chaque année, mais surtout fran­chir un véri­table cap cette saison, c’était passion­nant à regarder. Tu le mérites. Tu fais tout ce qu’il faut, tu travailles dur. Alors je voulais simple­ment te féli­citer, toi et toute ton équipe.C’est ample­ment mérité. Bonne chance pour le reste de l’année et j’es­père avoir l’oc­ca­sion de te rencon­trer prochai­ne­ment. Mais fran­che­ment, quelle année incroyable ! » a déclaré l’Américain.

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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