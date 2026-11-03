Ce lundi soir, Alexander Zverev a vécu un moment particulièrement fort en recevant le trophée récompensant sa place de numéro un mondial. Une consécration pour l’Allemand, qui a également eu droit à un hommage de taille de la part d’une véritable légende du tennis.
En effet, dans une vidéo publiée par l’ATP, Pete Sampras, ancien numéro un mondial et vainqueur de 14 titres du Grand Chelem, a tenu à féliciter personnellement Zverev pour son exceptionnelle saison et, surtout, pour le travail accompli depuis ses débuts sur le circuit.
L’Américain, qui suit avec admiration la progression de l’Allemand depuis plusieurs années, estime que cette consécration est amplement méritée. Un message particulièrement touchant venant de l’un des plus grands champions de l’histoire de ce sport.
« Félicitations pour tous tes succès. Je suis un grand fan de toi depuis que tu as commencé. Te voir t’améliorer chaque année, mais surtout franchir un véritable cap cette saison, c’était passionnant à regarder. Tu le mérites. Tu fais tout ce qu’il faut, tu travailles dur. Alors je voulais simplement te féliciter, toi et toute ton équipe.C’est amplement mérité. Bonne chance pour le reste de l’année et j’espère avoir l’occasion de te rencontrer prochainement. Mais franchement, quelle année incroyable ! » a déclaré l’Américain.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 10:43