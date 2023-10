Alors qu’il vit actuel­le­ment des moments très compli­qués, Pete Sampras a décidé de partager publi­que­ment une mauvaise nouvelle concer­nant sa famille.

Extrêmement discret depuis sa retraite des courts en 2002, l’an­cien joueur améri­cain a en effet annoncé que sa femme, Bridgette, était atteinte d’un cancer des ovaires.

A message from Pete 🙏 pic.twitter.com/ZReXGOCUQs — ATP Tour (@atptour) October 29, 2023

« Comme la plupart des gens le savent, je suis une personne plutôt discrète et privée. Cependant, l’année qui vient de s’écouler a été une période excep­tion­nel­le­ment diffi­cile pour ma famille et j’ai décidé de partager ce qui s’est passé. En décembre dernier, un cancer des ovaires a été diag­nos­tiqué chez ma femme, Bridgette. Depuis, elle a subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale majeure, a été soumise à une chimio­thé­rapie et continue à suivre une thérapie d’en­tre­tien ciblée. Il est diffi­cile de voir quel­qu’un que l’on aime traverser une telle épreuve. Cependant, voir nos garçons s’en­gager et soutenir Bridgette, moi‐même et les uns les autres a été extra­or­di­naire. Moi‐même et les uns des autres a été extra­or­di­naire. Regarder Bridgette conti­nuer à être une mère et une épouse incroyables à travers tout cela a été une source d’ins­pi­ra­tion. J’ai égale­ment appris qu’il est très diffi­cile de cher­cher du soutien lorsque quelque chose est tout simple­ment trop diffi­cile à dire. Cela dit, je termi­nerai en deman­dant humble­ment de bonnes pensées et des prières pour notre famille, alors que Bridgette continue de s’épa­nouir sur le chemin de la guérison. Je vous remercie. »