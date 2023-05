Coach de Roger Federer de 2000 à 2003 avec qui il a notam­ment remporté son premier titre à Milan ainsi que son premier titre du Grand Chelem, Peter Lundgren, ancien 25e joueur mondial et lauréat de trois titres en carrière, a récem­ment dévoilé une belle anec­dote à propos de sa colla­bo­ra­tion avec le Maestro au cours d’une inter­view avec Blick.

« Après avoir remporté son premier tournoi ATP à Milan en 2001, je l’ai pris à part et j’ai dit en plai­san­tant : Eh bien, main­te­nant tu n’as plus que deux titres derrière moi. Roger se contenta de sourire à cela. Et j’ai su tout de suite : il y aura beau­coup plus à venir. »