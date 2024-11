De passage sur le podcast de Rennae Stubbs, l’an­cienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, s’est longue­ment exprimée sur Rafael Nadal suite à la retraite défi­ni­tive du cham­pion espagnol.

Et l’ex‐joueuse alle­mande, après avoir expliqué pour­quoi le tennis était devenu une drogue pour Rafa, a estimé qu’il aurait pu être plus performant.

« J’ai vu plusieurs fois Boris Becker ces derniers temps et il m’a dit : ‘C’est comme une drogue. Le tennis est comme une drogue. Il a dit : ‘Gagner des titres est une drogue, jouer sur le Centre Court est une drogue’. Je pense qu’avec Rafa, vous pouvez voir quand cela devient une dépen­dance, quand cela devient nuisible pour votre vie. On pouvait voir qu’il commen­çait à négliger son son corps, qu’il n’était pas en bonne santé, qu’il se bles­sait tout le temps, que cela se voyait sur son visage. Rafa n’est pas la personne la plus détendue qui soit. Je vais avoir la plus chaude des prises de posi­tion ici. Je pense qu’il aurait pu être bien meilleur s’il avait eu moins peur. L’avez‐vous déjà regardé s’en­traîner ? Il jouait à l’en­traî­ne­ment dix fois plus vite qu’en match, car il était telle­ment tendu et jouait très court. Parfois, on pouvait entre­voir que Rafa serait capable de jouer encore mieux, ce qui est fou. »