De passage dans le dernier podcast du Rennae Stubbs, l’ex‐9e joueuse mondiale Andrea Petkovic a fait part d’une discus­sion avec Toni Nadal sur la riva­lité entre Rafa et Novak Djokovic.

« J’ai adoré la riva­lité entre Novak et Rafa, car Rafa respec­tait Novak et savait qu’il était le meilleur joueur qu’il ait jamais affronté. C’est inté­res­sant parce que j’ai parlé à Toni Nadal et il m’a dit que si Novak était le meilleur joueur que Nadal ait affronté, c’est parce qu’il voyait la balle comme personne d’autre. Il est le seul à avoir attaqué le coup droit de Rafa. Il a donné un exemple. Ls premières fois, Novak a essayé de prendre le coup droit de Rafa sur la montée avec son revers, mais il l’a mal exécuté à plusieurs reprises et il était en retard sur le coup. Puis, dans le troi­sième match, il a eu un timing parfait à chaque fois. Il a dit qu’il avait les meilleurs yeux du tennis », a révélé la consul­tante alle­mande dans des propos rapportés par Tennis365.