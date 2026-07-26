Si Alexander Zverev a affirmé depuis la saison dernière sa volonté d’être plus agressif dans ses intentions de jeu, le numéro deux mondial semble joindre les paroles aux actes.
La métamorphose de son jeu se ressent dans les résultats, avec son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros, suivi d’une finale à Wimbledon perdue contre Jannik Sinner en livrant une belle partition.
Des performances invitant à l’optimisme sa compatriote Andrea Petkovic. Pour l’ancienne 9e joueuse mondiale, le champion olympique de Tokyo a toutes ses chances d’atteindre la première marche du classement ATP, à condition qu’il conserve la forme de ces derniers mois.
« Je pense que cette opportunité (devenir numéro un mondial NDLR) est bel et bien là. Si Sascha reprend là où il s’est arrêté à Wimbledon, la chance est tout à fait au rendez‐vous. Bien sûr, Sinner et Alcaraz continueront à donner le ton, c’est pourquoi cela sera tout sauf facile. Au début, j’avais encore l’impression que l’ancien et le nouveau Alexander Zverev se côtoyaient sur le court. Plus la saison avançait, plus ce nouveau style de jeu s’imposait. Pour moi, Wimbledon a définitivement montré qu’il croit désormais pleinement à ce jeu. Ce n’est plus une adaptation à court terme, mais sa nouvelle identité sur le court. Il est aujourd’hui plus mûr, plus solide et sait très précisément quelle voie il souhaite suivre », a commenté l’Allemande dans les colonnes de Sport1.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 08:53