Si Alexander Zverev a affirmé depuis la saison dernière sa volonté d’être plus agressif dans ses inten­tions de jeu, le numéro deux mondial semble joindre les paroles aux actes.

La méta­mor­phose de son jeu se ressent dans les résul­tats, avec son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros, suivi d’une finale à Wimbledon perdue contre Jannik Sinner en livrant une belle partition.

Des perfor­mances invi­tant à l’op­ti­misme sa compa­triote Andrea Petkovic. Pour l’an­cienne 9e joueuse mondiale, le cham­pion olym­pique de Tokyo a toutes ses chances d’at­teindre la première marche du clas­se­ment ATP, à condi­tion qu’il conserve la forme de ces derniers mois.

« Je pense que cette oppor­tu­nité (devenir numéro un mondial NDLR) est bel et bien là. Si Sascha reprend là où il s’est arrêté à Wimbledon, la chance est tout à fait au rendez‐vous. Bien sûr, Sinner et Alcaraz conti­nue­ront à donner le ton, c’est pour­quoi cela sera tout sauf facile. Au début, j’avais encore l’impression que l’ancien et le nouveau Alexander Zverev se côtoyaient sur le court. Plus la saison avan­çait, plus ce nouveau style de jeu s’imposait. Pour moi, Wimbledon a défi­ni­ti­ve­ment montré qu’il croit désor­mais plei­ne­ment à ce jeu. Ce n’est plus une adap­ta­tion à court terme, mais sa nouvelle iden­tité sur le court. Il est aujourd’hui plus mûr, plus solide et sait très préci­sé­ment quelle voie il souhaite suivre », a commenté l’Allemande dans les colonnes de Sport1.