Accueil ATP

Petkovic : « Si Zverev fait ça, je pense que cette oppor­tu­nité de devenir numéro un mondial est bien là »

Par
Jean Muller
-
966

Si Alexander Zverev a affirmé depuis la saison dernière sa volonté d’être plus agressif dans ses inten­tions de jeu, le numéro deux mondial semble joindre les paroles aux actes. 

La méta­mor­phose de son jeu se ressent dans les résul­tats, avec son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros, suivi d’une finale à Wimbledon perdue contre Jannik Sinner en livrant une belle partition.

Des perfor­mances invi­tant à l’op­ti­misme sa compa­triote Andrea Petkovic. Pour l’an­cienne 9e joueuse mondiale, le cham­pion olym­pique de Tokyo a toutes ses chances d’at­teindre la première marche du clas­se­ment ATP, à condi­tion qu’il conserve la forme de ces derniers mois.

« Je pense que cette oppor­tu­nité (devenir numéro un mondial NDLR) est bel et bien là. Si Sascha reprend là où il s’est arrêté à Wimbledon, la chance est tout à fait au rendez‐vous. Bien sûr, Sinner et Alcaraz conti­nue­ront à donner le ton, c’est pour­quoi cela sera tout sauf facile. Au début, j’avais encore l’impression que l’ancien et le nouveau Alexander Zverev se côtoyaient sur le court. Plus la saison avan­çait, plus ce nouveau style de jeu s’imposait. Pour moi, Wimbledon a défi­ni­ti­ve­ment montré qu’il croit désor­mais plei­ne­ment à ce jeu. Ce n’est plus une adap­ta­tion à court terme, mais sa nouvelle iden­tité sur le court. Il est aujourd’hui plus mûr, plus solide et sait très préci­sé­ment quelle voie il souhaite suivre », a commenté l’Allemande dans les colonnes de Sport1.

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 08:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥