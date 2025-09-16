« L’US Open m’a un peu donné l’impression d’être un adieu pour Novak Djokovic », a déclaré Boris Becker dans le podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic. L’ancienne joueuse allemande a abondé dans ce sens en évoquant la sortie du Serbe du court Arthur‐Ashe, après sa défaite en demi‐finales face à Carlos Alcaraz.
« Oui, je l’ai ressenti aussi. Au moment de quitter le court, il s’est arrêté, a reposé son sac et a montré son cœur au public », a rappelé l’ex-numéro 9 mondiale.
Ce n’était pas la première fois que Djokovic donnait le sentiment d’une page qui se tourne. En juin dernier, à Roland‐Garros, après sa défaite contre Jannik Sinner, il avait déjà prolongé ses adieux au public du Philippe‐Chatrier, embrassant sa main avant de la poser sur la terre battue parisienne.
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 09:59