Petkovic sur Djokovic : « Alors qu’il était sur le point de quitter le court après sa défaite contre Alcaraz à l’US Open, il s’est arrêté à nouveau, a posé son sac et a montré son cœur au public »

Par Baptiste Mulatier

« L’US Open m’a un peu donné l’im­pres­sion d’être un adieu pour Novak Djokovic », a déclaré Boris Becker dans le podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic. L’ancienne joueuse alle­mande a abondé dans ce sens en évoquant la sortie du Serbe du court Arthur‐Ashe, après sa défaite en demi‐finales face à Carlos Alcaraz.

« Oui, je l’ai ressenti aussi. Au moment de quitter le court, il s’est arrêté, a reposé son sac et a montré son cœur au public », a rappelé l’ex-numéro 9 mondiale.

Ce n’était pas la première fois que Djokovic donnait le senti­ment d’une page qui se tourne. En juin dernier, à Roland‐Garros, après sa défaite contre Jannik Sinner, il avait déjà prolongé ses adieux au public du Philippe‐Chatrier, embras­sant sa main avant de la poser sur la terre battue parisienne.

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 09:59

