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Petkovic sur Shelton, battu en finale par Zverev : « Pourquoi diable a‑t‐il fait ça ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

Alors qu’il aurait pu devenir le premier Américain depuis Andy Roddick (2003) à remporter un tournoi du Grand Chelem, Ben Shelton a été dominé en finale de l’US Open par Alexander Zverev (6−3, 7–6[2], 5–7, 6–2).

Dans le dernier épisode du podcast qu’elle co‐anime avec Boris Becker, l’ex‐9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, a critiqué la tactique adoptée par l’Américain. 

« Ben a pris des déci­sions tactiques cruciales qui, à mes yeux, étaient inex­pli­cables. Je compre­nais pour­quoi Ben ne jouait pas avec clarté : il était épuisé et submergé. C’était un événe­ment majeur et on voyait bien que le stress d’une finale de Grand Chelem l’avait rattrapé. Mais pour­quoi diable a‑t‐il essayé de battre Sascha Zverev depuis la ligne de fond, en frap­pant sur son revers ? Surtout si l’on repense aux matchs que Sascha a disputés avant. Celui où il était vrai­ment en danger et à deux points de la défaite au premier tour contre Lorenzo Sonego, qui est entré sur le court en se disant : ‘Je ne vais pas battre Zverev depuis la ligne de fond’. Il smasheait, jouait en accé­léré et prati­quait le service‐volée sans arrêt. Ben en est capable ! Ben peut faire ça. C’était vrai­ment bizarre. Mais je pense que quand j’ai vu le gros plan, Ben avait l’air telle­ment effrayé et stressé. J’aurais aimé qu’il ait déjà disputé une finale de Grand Chelem aupa­ra­vant ; je pense qu’il aurait beau­coup mieux géré la situation. »

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 13:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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