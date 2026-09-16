Alors qu’il aurait pu devenir le premier Américain depuis Andy Roddick (2003) à remporter un tournoi du Grand Chelem, Ben Shelton a été dominé en finale de l’US Open par Alexander Zverev (6−3, 7–6[2], 5–7, 6–2).

Dans le dernier épisode du podcast qu’elle co‐anime avec Boris Becker, l’ex‐9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, a critiqué la tactique adoptée par l’Américain.

« Ben a pris des déci­sions tactiques cruciales qui, à mes yeux, étaient inex­pli­cables. Je compre­nais pour­quoi Ben ne jouait pas avec clarté : il était épuisé et submergé. C’était un événe­ment majeur et on voyait bien que le stress d’une finale de Grand Chelem l’avait rattrapé. Mais pour­quoi diable a‑t‐il essayé de battre Sascha Zverev depuis la ligne de fond, en frap­pant sur son revers ? Surtout si l’on repense aux matchs que Sascha a disputés avant. Celui où il était vrai­ment en danger et à deux points de la défaite au premier tour contre Lorenzo Sonego, qui est entré sur le court en se disant : ‘Je ne vais pas battre Zverev depuis la ligne de fond’. Il smasheait, jouait en accé­léré et prati­quait le service‐volée sans arrêt. Ben en est capable ! Ben peut faire ça. C’était vrai­ment bizarre. Mais je pense que quand j’ai vu le gros plan, Ben avait l’air telle­ment effrayé et stressé. J’aurais aimé qu’il ait déjà disputé une finale de Grand Chelem aupa­ra­vant ; je pense qu’il aurait beau­coup mieux géré la situation. »