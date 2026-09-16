Alors qu’il aurait pu devenir le premier Américain depuis Andy Roddick (2003) à remporter un tournoi du Grand Chelem, Ben Shelton a été dominé en finale de l’US Open par Alexander Zverev (6−3, 7–6[2], 5–7, 6–2).
Dans le dernier épisode du podcast qu’elle co‐anime avec Boris Becker, l’ex‐9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, a critiqué la tactique adoptée par l’Américain.
« Ben a pris des décisions tactiques cruciales qui, à mes yeux, étaient inexplicables. Je comprenais pourquoi Ben ne jouait pas avec clarté : il était épuisé et submergé. C’était un événement majeur et on voyait bien que le stress d’une finale de Grand Chelem l’avait rattrapé. Mais pourquoi diable a‑t‐il essayé de battre Sascha Zverev depuis la ligne de fond, en frappant sur son revers ? Surtout si l’on repense aux matchs que Sascha a disputés avant. Celui où il était vraiment en danger et à deux points de la défaite au premier tour contre Lorenzo Sonego, qui est entré sur le court en se disant : ‘Je ne vais pas battre Zverev depuis la ligne de fond’. Il smasheait, jouait en accéléré et pratiquait le service‐volée sans arrêt. Ben en est capable ! Ben peut faire ça. C’était vraiment bizarre. Mais je pense que quand j’ai vu le gros plan, Ben avait l’air tellement effrayé et stressé. J’aurais aimé qu’il ait déjà disputé une finale de Grand Chelem auparavant ; je pense qu’il aurait beaucoup mieux géré la situation. »
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 13:15