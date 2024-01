Tous les deux engagés sur la United Cup avec le Grèce, compé­ti­tion sur laquelle ils affron­te­ront ce vendredi l’Allemagne d’Alexander Zverev en quarts de finale, Petros et Stefanos Tsitsipas sont quasi­ment inséparables.

Interrogé par le site de l’ATP sur sa rela­tion avec son frère ainsi que sur son enfance, Petros a révélé avoir été très jaloux de Stefanos avant de fina­le­ment suivre le même chemin que lui.

« J’étais très jaloux de lui parce qu’il jouait au tennis avec mes parents et que je restais à l’ex­té­rieur du court à le regarder. Je me souviens que j’ai sauté sur le court, j’ai pris la raquette et j’ai essayé de jouer avec lui. Mais il est évident qu’il était bien meilleur que moi et mon objectif a toujours été de le rattraper un jour. »