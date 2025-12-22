Nadia Petrova, 3e joueuse mondiale en 2006, a accordé une inter­view au média Championat dans laquelle elle a abordé divers sujets liés au circuit.

Après avoir estimé que Novak Djokovic pour­rait quitter le Top 10 mondial en 2026 alors qu’il aura 39 ans en mai, elle a aussi évoqué le chan­ge­ment de coach de Daniil Medvedev, qui a désor­mais deux entraî­neurs.

« Ce qui consti­tue­rait un succès pour sa nouvelle équipe en 2026 ? Le retour de Daniil dans le top 10, de bonnes perfor­mances dans les tour­nois du Grand Chelem, des victoires dans des tour­nois. Il a très bien fait de changer d’équipe. Ils avaient une longue histoire avec Gilles Cervara. Peut‐être que Daniil ne voulait pas préci­piter les choses et pensait mener à bien ce cycle de 10 ans. Il aurait dû changer d’équipe et d’en­traî­neur bien plus tôt, dès ses premiers échecs. Mais c’était son choix. À la fin de la saison, on a vu que ses nouveaux entraî­neurs lui avaient permis d’ob­tenir de bons résul­tats. Il a commencé à changer petit à petit son jeu, ce qui lui a été bénéfique. »