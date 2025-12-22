Nadia Petrova, 3e joueuse mondiale en 2006, a accordé une interview au média Championat dans laquelle elle a abordé divers sujets liés au circuit.
Après avoir estimé que Novak Djokovic pourrait quitter le Top 10 mondial en 2026 alors qu’il aura 39 ans en mai, elle a aussi évoqué le changement de coach de Daniil Medvedev, qui a désormais deux entraîneurs.
« Ce qui constituerait un succès pour sa nouvelle équipe en 2026 ? Le retour de Daniil dans le top 10, de bonnes performances dans les tournois du Grand Chelem, des victoires dans des tournois. Il a très bien fait de changer d’équipe. Ils avaient une longue histoire avec Gilles Cervara. Peut‐être que Daniil ne voulait pas précipiter les choses et pensait mener à bien ce cycle de 10 ans. Il aurait dû changer d’équipe et d’entraîneur bien plus tôt, dès ses premiers échecs. Mais c’était son choix. À la fin de la saison, on a vu que ses nouveaux entraîneurs lui avaient permis d’obtenir de bons résultats. Il a commencé à changer petit à petit son jeu, ce qui lui a été bénéfique. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 12:59