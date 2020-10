En remportant Roland Garros pour une 13e fois et un tournoi du Grand Chelem pour la 20e, Rafael Nadal a rejoint « son pote » Roger Federer en haut de la hiérarchie. Désormais à égalité avec le Suisse, « Rafa » est déjà considéré par certain comme le plus grand joueur de tous les temps, le GOAT (Greatest Of All Time).

Pour l’ancienne joueuse russe Nadia Petrova (de 1999 à 2004), c’est impossible. Selon elle, Roger Federer est inégalable : « Pour moi, Federer est toujours numéro 1. En termes de style, la capacité de bien jouer sur n’importe quelle surface. Dans le même temps, la réalisation de Nadal, 13 titres de champion à Roland Garros, personne ne le répètera jamais. De plus, il est plus jeune que Federer et peut le doubler dans le nombre de victoires finales aux tournois du Grand Chelem. Mais ce sera une conversation séparée. Roger est parfait pour moi », a lâché l’ancienne 3e mondiale en simple qui ne changera pas d’avis même si Nadal remporte 35 Roland Garros.