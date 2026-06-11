L’ancien joueur allemand Philipp Kohlschreiber a forcément été interrogé sur le succès à Roland Garros d’Alexander Zverev. Pour lui, ce succès va permettre au tennis allemand de se développer. Il insiste aussi sur le fait qu’il faut lâcher maintenant de la pression sur Sascha pour le laisser poursuivre sa carrière puisque le plus dur a été réalisé. Philipp s’est exprimé chez nos confrères de Bild.
« Un tel triomphe apporte tout simplement de la visibilité, ce dont le tennis a besoin. Nous avons besoin que de nombreux jeunes voient ce sport comme quelque choses de formidable Il brille chaque semaine dans les tournois majeurs. Sans lui, nous serions beaucoup plus critiques envers le tennis allemand, car les moments forts y sont rares. Il porte le tennis allemand à l’international, incarnant les vertus du travail acharné et de la confiance en soi. Je pense que le tennis allemand devrait profiter de ce moment et le laisser se reposer, sans susciter d’attentes trop fortes. Il a remporté un Grand Chelem. J’espère qu’il en gagnera beaucoup d’autres, mais la concurrence est féroce. Seul l’avenir nous dira s’il parviendra à se hisser parmi les meilleurs, aux côtés d’Alcaraz et de Sinner. Pour l’instant, il devrait savourer ce rêve »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 08:20