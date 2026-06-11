L’ancien joueur alle­mand Philipp Kohlschreiber a forcé­ment été inter­rogé sur le succès à Roland Garros d’Alexander Zverev. Pour lui, ce succès va permettre au tennis alle­mand de se déve­lopper. Il insiste aussi sur le fait qu’il faut lâcher main­te­nant de la pres­sion sur Sascha pour le laisser pour­suivre sa carrière puisque le plus dur a été réalisé. Philipp s’est exprimé chez nos confrères de Bild.

« Un tel triomphe apporte tout simple­ment de la visi­bi­lité, ce dont le tennis a besoin. Nous avons besoin que de nombreux jeunes voient ce sport comme quelque choses de formi­dable Il brille chaque semaine dans les tour­nois majeurs. Sans lui, nous serions beau­coup plus critiques envers le tennis alle­mand, car les moments forts y sont rares. Il porte le tennis alle­mand à l’in­ter­na­tional, incar­nant les vertus du travail acharné et de la confiance en soi. Je pense que le tennis alle­mand devrait profiter de ce moment et le laisser se reposer, sans susciter d’at­tentes trop fortes. Il a remporté un Grand Chelem. J’espère qu’il en gagnera beau­coup d’autres, mais la concur­rence est féroce. Seul l’avenir nous dira s’il parviendra à se hisser parmi les meilleurs, aux côtés d’Alcaraz et de Sinner. Pour l’ins­tant, il devrait savourer ce rêve »