Les doutes sur le bon déroulement de l’US Open cette année se multiplient parmi les joueurs et joueuses. Le numéro deux allemand, Philipp Kohlschreiber, est également sceptique quant à la reprise du circuit en Amérique et à la tenue de l’US Open 2020 : « Il y a encore beaucoup de points d’interrogation derrière tout ça. En Amérique, le nombre de cas est extrêmement élevé. De nombreux joueurs sont inquiets et sceptiques quant à leur avenir proche. »

Le tournoi du Grand Chelem doit se dérouler du 31 août au 13 septembre, et le nombre d’infections augmente rapidement dans de nombreuses régions des États-Unis. « La question se pose de savoir si cela a un sens dans ce contexte. Un peu plus de 50 % d’entre moi disent qu’au moins en Amérique, ce n’est pas le bon moment pour recommencer. Si un joueur ou un entraîneur sort et attrape le virus, cela peut se propager comme un feu de forêt. »