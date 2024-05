Le coach belge a bien voulu répondre à nos confrères de la RTBF au sujet de la vague de bles­sures qui touchent le tennis en ce moment. Pour lui, c’est juste une réalité et surtout une constance même si on en parle plus maintenant.

« Federer, pour la grande majo­rité de sa carrière, a été vrai­ment épargné par les bles­sures. Par contre, on a vu que pour Andy Murray sur la fin c’était compliqué. Sur les deux dernières années, il jouait sur une jambe. On voit l’état de Nadal aujourd’hui. Djokovic est rela­ti­ve­ment épargné. On s’est toujours inté­ressé à ceux‐là parce qu’ils gagnaient tout mais quand on regarde un petit peu en dessous, on voit beau­coup d’athlètes blessés. On en parle moins, ils sont moins média­tisés mais la réalité est que l’infirmerie est toujours remplie. Vous devriez voir les cabi­nets mis à dispo­si­tion des joueurs pendant les compé­ti­tions, ils sont pleins du matin au soir »