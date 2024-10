À l’oc­ca­sion de l’an­nonce de la retraite de Rafael Nadal, nos confrères de L’Équipe ont eu la bonne idée de ressortir une série de témoi­gnages venant de personnes ayant côtoyé le cham­pion espa­gnol à Roland‐Garros.

Et celui du respon­sable de l’en­tre­tien des courts, Philippe Vaillant, est parti­cu­liè­re­ment intéressant.

« J’échange parfois avec lui lors de ses entraî­ne­ments, surtout les premiers jours. On le surnomme « le patron », entre nous, donc on aime bien savoir ce qu’il pense de nos terrains. Dès qu’on fait une petite modi­fi­ca­tion sur la terre, il la ressent. Il est très attentif aux détails, plus que la plupart des joueurs. S’il se rend compte de quelque chose, il va demander ce qu’il s’est passé. En 2014, on avait changé la chape calcaire du Chatrier et, quand il est arrivé, il a tout de suite remarqué que ce n’était plus la même terre. Alors qu’à l’oeil, on ne voit rien du tout. Au bout de trois jours, c’était bon, il avait trouvé ses marques. Une fois, il nous a dit qu’il y avait un peu trop de brique pilée et quelques faux rebonds. Il remarque tout. »