AccueilATPPhilippe Weiss au sujet du statut de Gaël Monfils: "Tout le monde...
ATP

Philippe Weiss au sujet du statut de Gaël Monfils : « Tout le monde va te dire « Showman », mais je dirai Showman mais pas que. Authentique cela lui va parfai­te­ment car showman, je trouve cela limitatif »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

0

L’actuel agent d’Arthur Fils est revenu pour notre maga­zine We Love Tennis sur le statut de la « Monf ». Pour lui, le résumer au « show » est un raccourci.

Screenshot

« Tout le monde va te dire « Showman », mais je dirai Showman mais pas que. Authentique cela lui va parfai­te­ment car showman, je trouve cela limi­tatif. Gaël a aussi un talent de dingue car il est capable de tout faire sur un court et notam­ment en défense. C’est aussi un cham­pion qui a toujours eu des centres d’in­térêt en dehors du tennis. Il est bien dans ses baskets. Il assume ce qu’il est, l’opi­nion des autres n’est pas très impor­tante pour lui »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 11:46

Article précédent
Mouratoglou sur le retour de Serena Williams : « Entre s’ou­vrir une oppor­tu­nité et la concré­tiser, il y a, je pense, un long chemin à parcourir, donc je suppose que nous saurons dans quelques mois si cela se produira »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.