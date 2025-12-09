L’actuel agent d’Arthur Fils est revenu pour notre magazine We Love Tennis sur le statut de la « Monf ». Pour lui, le résumer au « show » est un raccourci.
« Tout le monde va te dire « Showman », mais je dirai Showman mais pas que. Authentique cela lui va parfaitement car showman, je trouve cela limitatif. Gaël a aussi un talent de dingue car il est capable de tout faire sur un court et notamment en défense. C’est aussi un champion qui a toujours eu des centres d’intérêt en dehors du tennis. Il est bien dans ses baskets. Il assume ce qu’il est, l’opinion des autres n’est pas très importante pour lui »
