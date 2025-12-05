Dans notre dernier numéro de We Love Tennis Magazine, nous avons décidé de revenir sur la carrière de Gaël Monfils. Philippe Weiss, qui bossait à l’époque chez Nike, avait vécu une nuit mémo­rable avec « La Monf », comme il nous l’a expliqué avec un brin de nostalgie.

Peut‐on nous parler de la fameuse négo­cia­tion quand tu as voulu le signer pour Nike…

« En fait, Gaël obtient une invi­ta­tion pour le tournoi de Bercy, il a 17 ans. Il perd contre Hewitt après avoir gagné son premier match face à Enqvist. On est en 2004, il avait gagné 3 des tour­nois du Grand Chelem sur les 4 en junior (Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon). Suite à ces bons débuts chez les « grands », je décide donc d’ac­cé­lérer le process. Avec son agent de l’époque Cyril Buscaglione et Gaël on passe la nuit entière à discuter, ce n’est qu’à l’aube que l’on se tape dans la main. C’était la première fois que je négo­ciais un contrat avec la présence d’un joueur. Une fois l’ac­cord scellé je devais encore bouclé l’af­faire car je n’en n’avais pas encore vrai­ment parlé au board. D’habitude on fait les choses dans le sens inverse mais Gaël méri­tait bien ce chan­ge­ment des habi­tudes. Le board de Nike a été surpris par ma démarche mais j’étais certain que Gaël avait le charisme et les valeurs de la marque. Par la suite les diri­geants de Nike n’ont jamais regretté ce deal même si cela n’a pas été facile de vendre un petit fren­chie aux cotés de Rafael Nadal et Roger Federer »



