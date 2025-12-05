Dans notre dernier numéro de We Love Tennis Magazine, nous avons décidé de revenir sur la carrière de Gaël Monfils. Philippe Weiss, qui bossait à l’époque chez Nike, avait vécu une nuit mémorable avec « La Monf », comme il nous l’a expliqué avec un brin de nostalgie.
Peut‐on nous parler de la fameuse négociation quand tu as voulu le signer pour Nike…
« En fait, Gaël obtient une invitation pour le tournoi de Bercy, il a 17 ans. Il perd contre Hewitt après avoir gagné son premier match face à Enqvist. On est en 2004, il avait gagné 3 des tournois du Grand Chelem sur les 4 en junior (Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon). Suite à ces bons débuts chez les « grands », je décide donc d’accélérer le process. Avec son agent de l’époque Cyril Buscaglione et Gaël on passe la nuit entière à discuter, ce n’est qu’à l’aube que l’on se tape dans la main. C’était la première fois que je négociais un contrat avec la présence d’un joueur. Une fois l’accord scellé je devais encore bouclé l’affaire car je n’en n’avais pas encore vraiment parlé au board. D’habitude on fait les choses dans le sens inverse mais Gaël méritait bien ce changement des habitudes. Le board de Nike a été surpris par ma démarche mais j’étais certain que Gaël avait le charisme et les valeurs de la marque. Par la suite les dirigeants de Nike n’ont jamais regretté ce deal même si cela n’a pas été facile de vendre un petit frenchie aux cotés de Rafael Nadal et Roger Federer »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 12:20