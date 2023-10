Ancien 8e joueur mondial et coach de Stefanos Tsitsipas le temps de quelques semaines cet été, Mark Philippoussis, qui a pu observer de très près Novak Djokovic à l’en­traî­ne­ment pendant l’US Open, a fait part de son admi­ra­tion concer­nant la prépa­ra­tion très méti­cu­leuse du joueur serbe.

« Il est sans aucun doute le favori de l’Open d’Australie et je ne le vois pas ralentir de sitôt. J’ai pu l’ob­server à l’US Open et il était incroyable. S’il a réservé un court d’en­traî­ne­ment à 13 heures, il est dans le gymnase à 11 heures et il entre sur le terrain d’en­traî­ne­ment en sueur. Il termine son entraî­ne­ment, il boit et mange, et tout est exac­te­ment là où il faut. Je n’ai jamais vu un profes­sionnel comme ça. Il y a eu beau­coup de profes­sion­nels extra­or­di­naires, mais je n’ai jamais quel­qu’un agir de la sorte », a déclaré l’Australien dans des propos rapportés par Neos Kosmos.