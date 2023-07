Mark Phillipousis est une légende du tennis Australien avec deux finales en Grand Chelem et un Master 1000.

L’ancien cham­pion Australien a été inter­rogé au sujet de son compa­triote, fina­liste de Wimbledon l’an passé, Nick Kyrgios, sur l’éven­tua­lité de l’en­trainer ou de le conseiller à l’avenir.

« Tout le monde peut vouloir aider quel­qu’un autant que possible, mais si cette personne n’est pas disposée à s’aider elle‐même, alors cela ne sert à rien. Nous connais­sons tous la posi­tion de Nick, qui est très heureux d’être très libre dans sa façon de jouer et de ne pas avoir d’en­traî­neur. Et je doute fort que les choses changent sur le plan physique. S’il est satis­fait de cela, il n’y a pas de problème. La chose la plus impor­tante pour lui est d’être heureux dans sa vie parce que le sport s’ar­rête à un moment donné et il s’agit de ce qui est vrai­ment impor­tant, et c’est sa vie » a déclaré Mark Philippoussis.