Dans un entretien accordé à SuperTennis TV, Riccardo Piatti a été interrogé sur Novak Djokovic. Le célèbre et très réputé coach italien est catégorique concernant le niveau d’implication du Serbe et pour une bonne raison : « Djokovic est le joueur de tennis le plus concentré de tous, surtout en ce moment. Il a organisé l’Adria Tour, non pas parce qu’il voulait se mesurer à d’autres joueurs, mais parce qu’il pensait faire quelque chose de bien pour tout le monde : son pays, les joueurs. Il a fait une erreur, mais en toute bonne foi. Puis, il s’est entraîné pour être prêt. Nole est très concentré sur son tennis aussi parce qu’il peut passer très rapidement devant Federer sur le record de victoires en Grand Chelem, ce qui est son objectif principal. »

En remportant l’Open d’Australie en janvier, le numéro 1 mondial a ainsi décroché son 17e titre du Grand Chelem. A l’US Open où ses principaux rivaux seront absents, il sera le grand favori pour un 18e titre majeur.