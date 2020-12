Riccardo Piatti est un entraineur reconnu et renommé. Il faut dire qu’il a souvent eu de bons résultats. On se souvient tous du travail remarquable accompli avec Ljubicic mais surtout avec Richard Gasquet qui a connu la meilleure période de sa carrière avec l’Italien. Aujourd’hui au chevet de Jannik Sinner, Riccardo a bien voulu définir en quelques mots pour le site de l’ATP ce qui lui paraissait essentiel dans son métier, cela ressemble un peu au discours d’un certain Toni Nadal : « Pour moi, ce qui important ce n’est pas d’entraîner son joueur mais de l’éduquer. Avec tous mes joueurs, j’ai toujours essayé de gérer leur talent existant. Ces joueurs sont tous très doués en général. Ce que nous devons faire, ou du moins ce que j’aime faire, c’est de tout mettre dans l’ordre, de faire ressortir ce qui est déjà en eux. Plus les champions s’améliorent, plus ils ont besoin de quelqu’un qui est là pour les éduquer à ce jeu, et je pense que c’est ce que je je fais actuellement avec Jannik »