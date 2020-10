Célèbre entraîneur italien, Riccardo Piatti est l’actuel coach de Jannik Sinner, considéré comme une de relèves du circuit masculin dans les prochaines années. Interrogé par Supertennis, Piatti est revenu sur la progression de son poulain.

« Il y a des moments où Jannik fait de bonnes choses et d’autres moins bonnes car il encore très jeune. Il est normal et juste qu’il en soit ainsi. Jannik doit encore travailler quelques années de plus sur le court pour apprendre à gérer certains moments et défis. Vous aurez des périodes où les choses iront bien, d’autres où elles seront pires. L’important est que vous appreniez quelque chose de chaque match. Il est rare qu’il perdre facilement. Il peut arriver qu’il joue mal mais il se bat toujours jusqu’au bout. Et c’est pourquoi il y a toujours quelque chose d’utile pour sa progression ».