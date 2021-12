Entraîneur de Jannik Sinner depuis que celui‐ci a 13 ans, Riccardo Piatti est revenu sur le parcours de son poulain qui a terminé la saison à une très belle 10e place mondiale. Le jeune italien a même eu l’oc­ca­sion de jouer deux matchs sur le Masters en tant que rempla­çant. Mais à écouter son coach, il faudra désor­mais se quali­fier directement.

« L’objectif est de jouer 55 à 60 matches : c’est le nombre de match néces­saire pour se quali­fier pour les ATP Finals. Compte tenu du niveau des tour­nois auxquels il parti­cipe, s’il parvient à jouer ce nombre de matches, il finira certai­ne­ment dans le top 8 mondial », a déclare l’en­traî­neur qui est revenu sur les points posi­tifs de cette saison 2021. « Jouer dans 13 nouveaux tour­nois, où nous n’étions jamais allés aupa­ra­vant. Avoir vu des endroits où il n’était jamais allé et avoir expé­ri­menté des condi­tions diffé­rentes est un facteur très impor­tant qui lui sera utile en 2022. Pour donner un exemple, Madrid et Barcelone sont deux tour­nois sur terre battue et en Espagne, mais les condi­tions de jeu exigent deux façons diffé­rentes d’in­ter­préter le jeu. Jannik a bien fait à Barcelone, puis à Madrid il a perdu contre Popyrin parce qu’il a joué comme à Barcelone. Lorsqu’il reviendra à Madrid en 2022, il saura qu’il s’agit d’un tournoi qui, parce qu’il se joue en haute alti­tude, néces­site des mesures simi­laires à celles qui sont utili­sées pour les matchs en salle. »