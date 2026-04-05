Riccardo Piatti est une réfé­rence en terme de coaching. On peut même parler de mentor vu son parcours, son palmarès et les joueurs qui lui font encore confiance.

Dans des propos relayés par nos amis d’Ubitennis, il a bien voulu dési­gner le profil idoine pour remplacer Darren Cahiil au sein de l’équipe de Jannik Sinner.

« Écoutez, entraîner un numéro un ou deux mondiaux, c’est stres­sant. Cela signifie que votre vie tourne autour des besoins du joueur : ce ne sont pas des vacances. Je pense que Darren prendra sa retraite parce qu’il veut faire autre chose, mais honnê­te­ment, je n’en sais rien. Agassi ? Je ne pense pas. Andy Murray me semble un bon choix : intel­li­gent, expé­ri­menté, solide. »