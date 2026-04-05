Riccardo Piatti est une référence en terme de coaching. On peut même parler de mentor vu son parcours, son palmarès et les joueurs qui lui font encore confiance.
Dans des propos relayés par nos amis d’Ubitennis, il a bien voulu désigner le profil idoine pour remplacer Darren Cahiil au sein de l’équipe de Jannik Sinner.
« Écoutez, entraîner un numéro un ou deux mondiaux, c’est stressant. Cela signifie que votre vie tourne autour des besoins du joueur : ce ne sont pas des vacances. Je pense que Darren prendra sa retraite parce qu’il veut faire autre chose, mais honnêtement, je n’en sais rien. Agassi ? Je ne pense pas. Andy Murray me semble un bon choix : intelligent, expérimenté, solide. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 16:27