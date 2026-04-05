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Piatti connait déjà le succes­seur de Cahill au chevet de Sinner, et c’est une sacrée trouvaille !

Par
Jean Muller
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Riccardo Piatti est une réfé­rence en terme de coaching. On peut même parler de mentor vu son parcours, son palmarès et les joueurs qui lui font encore confiance. 

Dans des propos relayés par nos amis d’Ubitennis, il a bien voulu dési­gner le profil idoine pour remplacer Darren Cahiil au sein de l’équipe de Jannik Sinner. 

« Écoutez, entraîner un numéro un ou deux mondiaux, c’est stres­sant. Cela signifie que votre vie tourne autour des besoins du joueur : ce ne sont pas des vacances. Je pense que Darren prendra sa retraite parce qu’il veut faire autre chose, mais honnê­te­ment, je n’en sais rien. Agassi ? Je ne pense pas. Andy Murray me semble un bon choix : intel­li­gent, expé­ri­menté, solide. »

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 16:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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