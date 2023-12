Lors de son inter­view accordée à TV Monaco, durant laquelle il a révélé l’iden­tité du joueur qui l’a le plus impres­sionné, Riccardo Piatti a comparé son ancien Jannik Sinner à Novak Djokovic, qu’il a égale­ment entraîné pendant quelques mois au début de la carrière du Serbe.

« Le team qui m’a remplacé fait un bon travail. Sinner progresse et travaillera dur jusqu’à ce qu’il réalise son rêve, c’est‐à‐dire remporter tous les tour­nois du Grand Chelem et devenir numéro 1 mondial. J’ai aussi eu la chance de suivre Djokovic pendant un lors­qu’il était plus jeune et ils ont beau­coup de carac­té­ris­tiques mentales semblables. Pas dans le jeu mais menta­le­ment. Connaissant Jannik très bien, j’ai revu l’an­cien Djokovic », a déclaré le coach italien.