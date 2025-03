Riccardo Piatti s’est longue­ment confié chez nos confrères de Tennis Majors à propos notam­ment de sa colla­bo­ra­tion avec Jannik Sinner qui a pris fin en février 2022. Et l’en­traî­neur italien a raconté une anec­dote inté­res­sante à propos de sa façon de coacher.

« Beaucoup de joueurs peuvent bien jouer. Il faut trouver quelqu’un qui croit en toi et qui te suit dans toutes les approches. Mais encore une fois, il faut expli­quer. Un exemple : pendant la pandémie, je regar­dais toutes les finales des grands tour­nois et j’ai ramené Jannik à la maison, mais pas pour lui montrer ces matchs entre Djokovic et Nadal ou Djokovic et Federer quand ces gars jouaient bien, mais quand ils jouaient mal. Pas bien. Je lui ai dit de ne pas croire qu’ils gagnaient parce qu’ils jouaient bien, mais de comprendre qu’ils gagnaient parce qu’ils traver­saient des moments diffi­ciles. Il faut expli­quer ce genre de situa­tion. Ce genre de joueurs savent quand ils jouent mal, mais s’ils acceptent de mal jouer, ils trouvent un moyen de gagner. Les jeunes joueurs ne se connaissent pas encore suffi­sam­ment pour y arriver, et ils pensent donc que les coups sont la chose la plus impor­tante et non les moments. Beaucoup d’entre eux ont des coups forts, mais ils ne savent pas les utiliser en fonc­tion des moments du match. Et c’est pour cela qu’ils perdent. »